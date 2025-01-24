Мини-ПК Acemagic F3A AI 370 основан на Ryzen AI 9 HX 370

Компания Acemagic пополнила ассортимент мини-ПК моделью F3A AI 370 MINI PC, которая может похвастаться высокой производительностью в компактном корпусе. Новинку оснастили 12-ядерным чипом AMD Ryzen AI 9 HX 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, модулем NPU Ryzen AI третьего поколения с вычислительной мощностью до 50 TOPS и мощной графикой Radeon 890M, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR5 5600 МГц суммарным объемом до 96 ГБ, твердотельными накопителями M.2 NVMe SSD вместимостью до 4 ТБ, интерфейсами HDMI 2.1, USB4 Type-C и DisplayPort 2.0, двумя разъемами Ethernet 2,5 Гбит/с и системой охлаждения с высокоскоростным и тихим вентилятором, а также полностью медным модулем рассеивания тепла. Цены на конфигурации пока не раскрываются.