Мини-ПК AtomMan HX200G получил AMD Ryzen 9 7945HX

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью AtomMan HX200G, предварительный анонс которого состоялся в начале года. Цена новинки будет объявлена 20 мая, когда стартуют предварительные продажи.

Новинка характеризуется 16-ядерным чипом AMD Ryzen 9 7945HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, графическим адаптером Radeon RX7600M XT, системой охлаждения с восемью тепловыми трубками, отводящей 205 Вт тепла, разъемом M.2 с подключением к четырем линиям шины PCIe 5.0, двумя слотами для оперативной памяти DDR5-5600 суммарным объемом 64 ГБ, размерами 195:122:52 мм, массой 1,5 кг, настраиваемой RGB-подсветкой, одним интерфейсом USB-C, тремя портами USB 3.0 Type-A, разъемами DP 2.0, HDMI 2.1 и RJ-45 (2,5 Gigabit Ethernet).