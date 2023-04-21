Мини-ПК Beelink EQ12 Pro оценен в 350 долларов

Бренд Beelink выпустил в продажу компактный ПК EQ12 Pro, который оценен в 350 долларов. Новинка характеризуется новым 8-ядерным чипом Intel Core i3-N305 с тактовой частотой 3,8 ГГц и TDP 15 Вт, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, разъемом USB-C с режимом DisplayPort, тремя портами USB 3.2 и двумя RJ45 2.5Gb, двумя интерфейсами HDMI 2.0, а также габаритами 124:113:38 мм. Ранее был выпущен мини-ПК EQ12 с 4-ядерным Intel Processor N100 и 8 ГБ ОЗУ. Его цена составляет 250 долларов.

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