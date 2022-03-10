Мини-ПК ECS Liva Z3 оценен в 195 долларов

Компания ECS выпустила в продажу мини-ПК Liva Z3, который был представлен еще в конце прошлого года. Новинка характеризуется размерами 117:128:35 мм, 10-нанометровым 2-ядерным чипом Intel Celeron N4500, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, двумя слотами для оперативной памяти, слотом для твердотельных накопителей формата M.2, интерфейсами HDMI 2.0, mini-DisplayPort, RJ45 и USB-C, тремя разъемами USB 3.2 и двумя USB 2.0, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Цена ПК составляет 195 долларов, при этом за 225 долларов можно получить версию с 4-ядерным Pentium N6000 и 128 ГБ флеш-памяти.

Комментарии и отзывы ECS Liva Z3
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