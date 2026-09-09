Представлен ПК-корпус Patriot Starry Sky Air Ocean View Room

Компания Patriot пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Starry Sky Air Ocean View Room, которая имеет размеры 440:275:398 мм. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, поддержкой блоков питания ATX, двух 3,5-дюймовых и одного 2,5-дюймового накопителей, графического адаптера длиной до 400 мм, процессорного охладителя высотой до 160 мм, до десяти 120-мм вентиляторов (три сверху можно заменить на 360-мм радиатор СЖО), поддержкой быстрой разборки, передней и боковой стеклянной панелями, верхней панелью с сеткой, а также черной и белой расцветками. Корпус оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 38 и 40 долларов соответственно.

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