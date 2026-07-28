ПК Lenovo ThinkCentre X Tower продают за 14000 долларов

Британские ритейлеры объявили цены на выпущенный недавно в Китае компьютер Lenovo ThinkCentre X Tower, одной из особенностей которого является конфигурация с двумя графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Базовая версия обойдется в 2530 фунтов стерлингов, а вот топовая с 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 285, 256 ГБ оперативной памяти будет стоить 10 480 фунтов или около 14000 долларов. При этом в данной конфигурации будет лишь один графический адаптер. В Китае же доступна версия с двумя RTX 5060 Ti, чипом Core Ultra 7 270K Plus, 64 ГБ ОЗУ DDR5 и SSD вместимостью 1 ТБ за эквивалент 5530 долларов. На американском рынке максимальная конфигурация включает Core Ultra 9 290K Plus, 256 ГБ ОЗУ DDR5-6400 CUDIMM, три слота M.2 для SSD вместимостью до 2 ТБ каждый и блок питания мощностью 1200 Вт, но её цена пока не объявлена.