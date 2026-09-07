Представлены корпуса Thermaltake AX700 для рабочих станций

Семейство корпусов Thermaltake AX700 готовится к дебюту 11 сентября. Речь идет о крупногабаритном решении для одной системы, которое предлагает обширные возможности как для установки накопителей, так и для организации охлаждения. Официальное объявление от 4 сентября распространяется на два варианта: модели AX700 с фронтальной стальной панелью и версии AX700 TG, оснащенные закаленным стеклом. Стоимость черных исполнений на старте продаж составляет примерно 442 доллара, тогда как белые обойдутся покупателям в районе 448 долларов. Указанные цифры актуальны для японского рынка и не являются подтвержденными международными рекомендованными розничными ценами.

Данный корпус рассчитан на материнские платы рабочих станций, среди которых выделяются форматы SSI-EEB и SSI-CEB, а также поддерживаются XL-ATX, E-ATX и более компактные решения для настольных ПК. Наличие десяти слотов расширения дает дополнительный запас физического пространства для установки нескольких плат расширения одновременно. Что касается дискового пространства, то предусмотрена возможность монтажа до восемнадцати накопителей форм-фактора 3,5 или 2,5 дюйма. Из них двенадцать размещаются в передних корзинах, а еще шесть — за зоной материнской платы. Дополнительно предусмотрены два отсека для устройств размером 5,25 дюйма. Это заметно отличает AX700 от большинства современных корпусов, которые практически полностью ориентированы на SSD, монтируемые непосредственно на плату. Свободное пространство под видеокарту напрямую зависит от выбранной конфигурации с накопителями. Если корзины для дисков установлены, то максимально допустимый зазор составляет 360 мм. После их демонтажа этот показатель возрастает до 630 мм. По этой причине указывать большее значение следует исключительно с оговоркой об удалении корзин.

Система креплений для вентиляторов позволяет установить до восемнадцати моделей диаметром 120 или 140 мм. На верхней панели можно закрепить радиатор длиной до 560 мм, на фронтальной — до 420 мм, а сзади — до 140 мм. В технической спецификации не указано наличие вентиляторов в комплекте поставки, поэтому затраты на охлаждение придется закладывать отдельно. Корпус оснащен съемными панелями и элементами фиксации накопителей, что существенно упрощает процесс монтажа. В комплект включены кронштейн для поддержки видеокарты и пылевые фильтры. На передней панели расположены порт USB-C со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, четыре порта USB-A, а также отдельные гнезда для подключения микрофона и наушников. Модификация с закаленным стеклом имеет габариты 324,6 × 645 × 685 мм и весит около 24,4 кг. Версия со стальными панелями немного компактнее и легче, однако обе модели представляют собой массивные башни, для размещения которых требуется продуманное планирование свободного места.
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