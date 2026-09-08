Представлена линейка открытых корпусов Phanteks EX5

Phanteks с гордостью анонсирует серию EX5 — первые модели в новом семействе EX. Впервые показанная на Computex 2026, линейка EX5 выделяется нестандартным подходом к внутреннему устройству, предлагая свежий взгляд на архитектуру ПК-корпусов, где оригинальный стиль сочетается с продуманной организацией воздушных потоков. Учитывая, что стоимость сборки мощной системы продолжает увеличиваться, серия EX5 создана, чтобы помочь энтузиастам сократить итоговые расходы на сборку, не жертвуя при этом качеством охлаждения. Вместо привычного «аквариумного» формата EX5 разделяет основные компоненты на изолированные зоны, что позволяет направлять холодный воздух точно к наиболее горячим узлам и эффективно рассеивать тепло по всему корпусу. Такая оптимизация вентиляции уменьшает необходимость в большом количестве вентиляторов, позволяя владельцам не докупать лишние пропеллеры, при этом сохраняя стабильный обдув всех внутренних элементов.

Специально размещенный вентилятор за материнской платой подает воздух напрямую к VRM и модулям памяти, а также помогает отводить нагретый воздух от видеокарты, предотвращая перегрев соседних деталей. Корпус рассчитан на современное железо: он поддерживает установку видеокарт длиной до 358 мм, а также позволяет разместить радиаторы формата до 360 мм во всех версиях модели. Внутреннее пространство корпуса достаточно просторно для аккуратной укладки кабелей, а встроенная ARGB-подсветка по периметру подчеркивает его минималистичный и современный дизайн. Подсветка легко синхронизируется с совместимыми материнскими платами или с дополнительной экосистемой NEXLINQ, что дает пользователям возможность просто настроить внешний вид своей системы. Серия EX5 выпускается в трех вариантах.

Базовая модель EX5 предлагает гибкую платформу для сборки, где владелец может самостоятельно выбрать подходящую систему жидкостного охлаждения, в то время как версии EX5 PLUS и EX5 MAX уже комплектуются новой СЖО Glacier One 360S25-SE AIO, которая полностью встроена в корпус. Скрытые трубки охлаждения создают уникальный визуальный эффект «без трубок», характерный для моделей PLUS и MAX, а объединенный блок вентиляторов S25 ARGB подключается одним кабелем, что упрощает монтаж и сокращает количество проводов. Система Glacier One 360S25-SE AIO также поддерживает NEXLINQ для удобного управления вентиляторами и подсветкой, а в будущем её можно будет приобрести и отдельно как самостоятельное решение для охлаждения.