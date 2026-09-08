Представлена линейка открытых корпусов Phanteks EX5

Специально размещенный вентилятор за материнской платой подает воздух напрямую к VRM и модулям памяти, а также помогает отводить нагретый воздух от видеокарты, предотвращая перегрев соседних деталей. Корпус рассчитан на современное железо: он поддерживает установку видеокарт длиной до 358 мм, а также позволяет разместить радиаторы формата до 360 мм во всех версиях модели. Внутреннее пространство корпуса достаточно просторно для аккуратной укладки кабелей, а встроенная ARGB-подсветка по периметру подчеркивает его минималистичный и современный дизайн. Подсветка легко синхронизируется с совместимыми материнскими платами или с дополнительной экосистемой NEXLINQ, что дает пользователям возможность просто настроить внешний вид своей системы. Серия EX5 выпускается в трех вариантах.
Базовая модель EX5 предлагает гибкую платформу для сборки, где владелец может самостоятельно выбрать подходящую систему жидкостного охлаждения, в то время как версии EX5 PLUS и EX5 MAX уже комплектуются новой СЖО Glacier One 360S25-SE AIO, которая полностью встроена в корпус. Скрытые трубки охлаждения создают уникальный визуальный эффект «без трубок», характерный для моделей PLUS и MAX, а объединенный блок вентиляторов S25 ARGB подключается одним кабелем, что упрощает монтаж и сокращает количество проводов. Система Glacier One 360S25-SE AIO также поддерживает NEXLINQ для удобного управления вентиляторами и подсветкой, а в будущем её можно будет приобрести и отдельно как самостоятельное решение для охлаждения.