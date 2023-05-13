Мини-ПК GMK M2 mini оценен в 190 долларов

Компания GMK пополнила ассортимент компактных ПК моделью M2 mini, которая предлагает отличную производительность за небольшую цену. Новинку оснастили 10-нанометровым 4-ядерным процессором с тактовой частотой до 5 ГГц, TDP 28 Вт и графическим адаптером Intel Iris Xe Graphics, а также двумя слотами для оперативной памяти. Цена Barebone-комплекта составляет всего 190 долларов. Правда, источники добавляют, что это цена для первых покупателей, а позже за компьютер попросят уже 290 долларов. Так или иначе, за 190 долларов производители обычно предлагают решения на чипах уровня Intel Processor N100. Габариты, тип системы охлаждения и количество интерфейсов будут объявлены позже.

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