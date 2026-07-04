Мини-ПК GMKtec Evo-X3 с 128 ГБ ОЗУ появился в глобальной продаже

Компания GMKtec выпустила в глобальную продажу компактный ПК GMKtec Evo-X3, который стоит 3600 и 3850 долларов за SSD с 2 ТБ и 4 ТБ соответственно. В Китае новинка оценена в 3205 и 3795 долларов соответственно.

Напомним, что этот мини-ПК получил 16-ядерный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 с максимальной частотой 5,1 ГГц, встроенной графикой Radeon 8060S и нейропроцессором XDNA 2 с мощностью в задачах ИИ до 50 TOPS. Общая производительность для искусственного интеллекта составляет 126 TOPS. Компьютер также имеет в своем оснащении 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X-8000, до 96 ГБ которой может использовано GPU, два слота M.2 PCIe 4.0 x4 для накопителей объемом до 16 ТБ, разъем OCuLink для подключения внешней видеокарты, порт USB4, поддержку Wi-Fi 7, сетевой адаптер Ethernet 2,5 Гбит/с, металлический корпус, систему охлаждения с тремя медными тепловыми трубками и тремя вентиляторами, а также предустановленную операционную систему Windows 11 Pro.
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