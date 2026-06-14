Мини-ПК Peladn HO5 на Ryzen AI 9 HX 470 оценили в 1300 долларов

Компания Peladn пополнил ассортимент компактных компьютеров новой модификацией модели HO5, которая основана на 12-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 470 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, нейронным блоком NPU с производительностью в задачах ИИ 55 TOPS и встроенным графическим адаптером Radeon 890M. Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, двумя слотами M.2 PCIe 4.0 x4, портом OCuLink 4i с интерфейсом PCIe Gen3 для подключения производительной внешней видеокарты, корпусом с размерами 130:130:55 мм, системой охлаждения с испарительной камерой и вентилятором центробежного типа ,адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейсом USB-C 40 Гбит/с, двумя разъемами USB-A 10 Гбит/с и двумя USB-A, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort, а также настраиваемой RGB-подсветкой. Компьютер появится в продаже в конце этого месяца по цене в 1300 долларов.