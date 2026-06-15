Мини-ПК Minix ER939-AI Pro с 128 ГБ ОЗУ оценили в 4350 долларов

Компания Minix пополнила ассортимент компактных ПК моделью ER939-AI Pro, которая основана на платформе AMD Strix Halo. Здесь используется 16-ядерный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графикой Radeon 8060S Graphics и блоком NPU с производительностью в задачах ИИ 50 TOPS. Новинку также оснастили 128 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-8533, двумя слотами M.2 2280 PCIe Gen4 x4, одним комплектным твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, металлическим корпусом объёмом 2,75 литра и с ручкой для переноски, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя сетевыми портами 10GbE, интерфейсами USB-C 40 Гбит/с, USB-A до 10 Гбит/с, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, слотом для карты памяти SD 4.0 UHS-II и 3,5-мм аудиогнездами. Цена компьютера составила 4350 долларов.