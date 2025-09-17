XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса

Изучаемый сегодня корпус XPG LANDER 300 рассчитан на проведение игровой сборки с материнской платой miniITX или microATX с видеокартой длиной до 390 мм. Его заводской включает сразу четыре вентилятора с подсветкой. При этом сам корпус компактен и будет хорошо смотреться на рабочем столе рядом с монитором.

XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением и данными по ключевым параметрам подбора компонентов. Комплект включает руководство пользователя, пластиковые стяжки, винты различного типа, включая дополнительные стойки для материнской платы и винты для радиатора жидкостной системы охлаждения. Все винты серебристые, они будут лучше смотреться на белом корпусе, чем традиционная комплектация черными.

XPG LANDER 300 комплектация

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mini Tower. Компактное решение и при этом нет жестких ограничений по подбору компонентов. Исполнение аккуратное.

XPG LANDER 300 внений вид

Часть левой стенки глухая, это зона соответствующая расположению блока питания.

XPG LANDER 300 внений вид

На ней расположилась панель управления, состоящая из скоростных портов USB 3.2 Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения. Ими будет удобно пользоваться при размещении корпуса на столе.

XPG LANDER 300 внений вид

Основная рабочая камера закрыта прозрачным закаленным стеклом, открывающим свободный обзор на собранную систему. Фиксируется клипсами, для снятия нужно равномерно нажать с двух сторон, обратная установка также проводится просто.

XPG LANDER 300 внений вид

У лицевой панели XPG LANDER 300 интересное внешнее исполнение. Она визуально разделяется на несколько треугольных зон, внутри которых прямоугольные вырезы. Внизу на островке логотип бренда. Через лицевую панель воздух свободно поступает на вентиляторы. Дополнительной защиты от пыли в этой части нет.

XPG LANDER 300 внений вид

Правая стенка тоже идет с креплением в клипсы. Выполнена из стали толщиной 0,4 мм. За ней достаточно места под укладку интерфейсных и питающих кабелей. На ней есть дополнительная вентиляционная решетка, соответствующая расположению шасси на стойке материнской платы.

XPG LANDER 300 внений вид

Тут также продумали защиту от пыли с магнитным креплением.

XPG LANDER 300 внений вид

XPG LANDER 300 внений вид

Верхняя с направляющими для 120 и 140 мм. Вентиляционная решетка сопровождается обслуживаемым противопылевым фильтром с магнитным креплением.

XPG LANDER 300 внений вид

Еще один противопылевой фильтр на всю площадь нижней стороны корпуса. Снимается и ставится просто. Четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками, гасящими вибрацию и предотвращающими соскальзывание. Есть два ряда направляющих под установку корзины жестких дисков, ее также есть возможность снять.

XPG LANDER 300 внений вид

Задняя стенка с пятью съемными заглушками под платы расширения. нижнее расположение блока питания, решетка с вентилятором 120 мм и направляющие на типоразмер 140 мм.

XPG LANDER 300 внений вид

В нижней части есть вывод для кабеля с резиновым клапаном.

XPG LANDER 300 внений вид

Внутренняя часть

Основная камера в XPG LANDER 300 отделена. Стойка под материнскую плату до mATX немного вытянута, обеспечивая дополнительный зазор до правой стенки. Справа есть ниша в которую можно поставить два 120 мм вентилятора или радиатор жидкостной системы охлаждения с радиатором 240 мм. Установке видеокарты мешать не будет.

XPG LANDER 300 внутренняя часть

По периметру распределено большое количество окошек для подвода кабелей. Поддерживаются материнские платы со скрытым исполнением разъемов. Установить можно видеокарту длиной до 390 мм и под нее есть вывод на крышке отсека блока питания для прокладывания кабеля питания напрямую. Башенные системы охлаждения высотой до 180 мм. На верхней стенке можно поставить радиатор жидкостной системы с радиатором 360 мм.

XPG LANDER 300 внутренняя часть

В отсеке блока питания стойка на два жестких диска 3.5 или 2.5 дюйма. При сборке на твердотельных накопителях М.2 ее можно демонтировать. Места под укладку достаточно, есть ушки для стяжек.

XPG LANDER 300 внутренняя часть

Комплектуется корпус четырьмя вентиляторами типоразмера 120 мм. Это XPG Vento 120 ARGB с синхронизируемой подсветкой.

XPG LANDER 300 внутренняя часть

Вентиляторы можно подключить общей группой или отдельно. От каждого отходит две отдельные ветки, одна с разъемами 4-пин PWM, вторая с 3-пиновым ARGB.

XPG LANDER 300 внутренняя часть

Сборка

Собрана система с материнской платой mATX и башенным кулером, это тестовый стенд используемый нами для сборки корпусов чаще всего. Проблем в сборке не возникло, система выглядит аккуратно.

XPG LANDER 300 сборка

Подсветка у вентиляторов смотрится хорошо, эффект и цвета выставляют через программное обеспечение материнской платы.

XPG LANDER 300 сборка

Группа из четырех вентиляторов, нагнетает достаточный объем воздуха в основную камеру.

XPG LANDER 300 сборка

XPG LANDER 300 сборка

Тесты

Нагрев процессора Intel Core i5-13400 в корпусе с закрытыми боковыми стенками.

XPG LANDER 300 тесты

Замер уровня шума при размещении на расстоянии 10 сантиметров от корпуса при запуске обычных приложений.

XPG LANDER 300 тесты

Замер уровня шума при максимальных оборотах.

XPG LANDER 300 тесты

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG LANDER 300 – стильный и функциональный корпус для мощной игровой сборки с мощным процессором и видеокартой, обеспечивая эффективный отвод тепла. Четыре вентилятора в заводском комплекте хорошего качества с подсветкой, защита от пыли на двух стенках, совместимость с радиатором жидкостного охлаждения 360 мм, съемная стойка под жесткие диски, боковая стенка из закаленного стекла с креплением клипсами.
XPG LANDER 300 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
