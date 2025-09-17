XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса

Изучаемый сегодня корпус XPG LANDER 300 рассчитан на проведение игровой сборки с материнской платой miniITX или microATX с видеокартой длиной до 390 мм. Его заводской включает сразу четыре вентилятора с подсветкой. При этом сам корпус компактен и будет хорошо смотреться на рабочем столе рядом с монитором.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением и данными по ключевым параметрам подбора компонентов. Комплект включает руководство пользователя, пластиковые стяжки, винты различного типа, включая дополнительные стойки для материнской платы и винты для радиатора жидкостной системы охлаждения. Все винты серебристые, они будут лучше смотреться на белом корпусе, чем традиционная комплектация черными.

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mini Tower. Компактное решение и при этом нет жестких ограничений по подбору компонентов. Исполнение аккуратное.

Часть левой стенки глухая, это зона соответствующая расположению блока питания.

На ней расположилась панель управления, состоящая из скоростных портов USB 3.2 Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения. Ими будет удобно пользоваться при размещении корпуса на столе.

Основная рабочая камера закрыта прозрачным закаленным стеклом, открывающим свободный обзор на собранную систему. Фиксируется клипсами, для снятия нужно равномерно нажать с двух сторон, обратная установка также проводится просто.

У лицевой панели XPG LANDER 300 интересное внешнее исполнение. Она визуально разделяется на несколько треугольных зон, внутри которых прямоугольные вырезы. Внизу на островке логотип бренда. Через лицевую панель воздух свободно поступает на вентиляторы. Дополнительной защиты от пыли в этой части нет.

Правая стенка тоже идет с креплением в клипсы. Выполнена из стали толщиной 0,4 мм. За ней достаточно места под укладку интерфейсных и питающих кабелей. На ней есть дополнительная вентиляционная решетка, соответствующая расположению шасси на стойке материнской платы.

Тут также продумали защиту от пыли с магнитным креплением.

Верхняя с направляющими для 120 и 140 мм. Вентиляционная решетка сопровождается обслуживаемым противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Еще один противопылевой фильтр на всю площадь нижней стороны корпуса. Снимается и ставится просто. Четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками, гасящими вибрацию и предотвращающими соскальзывание. Есть два ряда направляющих под установку корзины жестких дисков, ее также есть возможность снять.

Задняя стенка с пятью съемными заглушками под платы расширения. нижнее расположение блока питания, решетка с вентилятором 120 мм и направляющие на типоразмер 140 мм.

В нижней части есть вывод для кабеля с резиновым клапаном.

Внутренняя часть

Основная камера в XPG LANDER 300 отделена. Стойка под материнскую плату до mATX немного вытянута, обеспечивая дополнительный зазор до правой стенки. Справа есть ниша в которую можно поставить два 120 мм вентилятора или радиатор жидкостной системы охлаждения с радиатором 240 мм. Установке видеокарты мешать не будет.

По периметру распределено большое количество окошек для подвода кабелей. Поддерживаются материнские платы со скрытым исполнением разъемов. Установить можно видеокарту длиной до 390 мм и под нее есть вывод на крышке отсека блока питания для прокладывания кабеля питания напрямую. Башенные системы охлаждения высотой до 180 мм. На верхней стенке можно поставить радиатор жидкостной системы с радиатором 360 мм.

В отсеке блока питания стойка на два жестких диска 3.5 или 2.5 дюйма. При сборке на твердотельных накопителях М.2 ее можно демонтировать. Места под укладку достаточно, есть ушки для стяжек.

Комплектуется корпус четырьмя вентиляторами типоразмера 120 мм. Это XPG Vento 120 ARGB с синхронизируемой подсветкой.

Вентиляторы можно подключить общей группой или отдельно. От каждого отходит две отдельные ветки, одна с разъемами 4-пин PWM, вторая с 3-пиновым ARGB.

Сборка

Собрана система с материнской платой mATX и башенным кулером, это тестовый стенд используемый нами для сборки корпусов чаще всего. Проблем в сборке не возникло, система выглядит аккуратно.

Подсветка у вентиляторов смотрится хорошо, эффект и цвета выставляют через программное обеспечение материнской платы.

Группа из четырех вентиляторов, нагнетает достаточный объем воздуха в основную камеру.

Тесты

Нагрев процессора Intel Core i5-13400 в корпусе с закрытыми боковыми стенками.

Замер уровня шума при размещении на расстоянии 10 сантиметров от корпуса при запуске обычных приложений.

Замер уровня шума при максимальных оборотах.

Итоги

XPG LANDER 300 – стильный и функциональный корпус для мощной игровой сборки с мощным процессором и видеокартой, обеспечивая эффективный отвод тепла. Четыре вентилятора в заводском комплекте хорошего качества с подсветкой, защита от пыли на двух стенках, совместимость с радиатором жидкостного охлаждения 360 мм, съемная стойка под жесткие диски, боковая стенка из закаленного стекла с креплением клипсами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".