GameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпуса

Корпус GameMax F36 подходит для игровой сборки системы на материнской плате mATX, включая те, что идут с разъемами на задней стороне. Он компактен и при этом дает возможность использования жидкостной системы охлаждения с радиатором 280 мм и видеокарты длиной до 350 мм. В эти лимиты входят компоненты, обеспечивающие высокий фреймрейт в 2К и 4К. Доступны версии со стенкой из закаленного стекла с вентиляторами с подсветкой ARGB и из стали с вентиляторами без подсветки.

GameMax F36 обзор, тесты и сборка

Комплектация

GameMax F36 комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением корпуса. Комплект включает различные типы винтов, антивибрационные шайбы, пластиковые стяжки.

GameMax F36 комплектация

Внешний вид

Черные и белые варианты исполнения. Помимо окраски шасси меняется и цвет комплектной группы из трех вентиляторов, для эстетики они окрашены в общий цвет корпуса.

GameMax F36 внешний вид

Набор хорош, на лицевой стороне зафиксировано два 140 мм вентилятора и еще один 120 мм на задней. Объем прокачиваемого воздуха в рабочую камеру большой, и данный комплект не потребует дополнительных расходов на дооснащение стенок корпуса.

GameMax F36 внешний вид

Все три с ARGB-подсветкой, общий эффект и цвет для всей группы. Подсветку будет видно через боковую стенку и лицевую панель. У GameMax F36 левая стенка выполнена из цельного бокового стекла.

GameMax F36 внешний вид

Как и с правой стенкой из стали, для фиксации используются быстросъемные фиксаторы. Для удобства снятия стенки с двух сторон в верхней части есть углубления.

GameMax F36 внешний вид

Лицевая панель пластиковая, снизу островок с логотипом бренда и названием корпуса. Большая часть – вентиляционная решетка с мелкими ячейками, задерживающими пыль.

GameMax F36 внешний вид

Отдельного противопылевого фильтра нет в этой части, но стенка снимается полностью и за счет отсутствия проводов на ней, можно будет промыть и просушить. За ней предустановлены два 140 мм вентилятора.

GameMax F36 внешний вид

Верхняя стенка глухая, ближе к краю смещены разъемы, включающие два скоростных USB-A, один USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопку включения с индикацией.

GameMax F36 внешний вид

Нижнюю стенку у корпуса можно будет снять, она фиксируется при помощи двух накатанных винтов. Вся ее площадь – вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. За ней находятся направляющие для установки вентиляторов или радиатора.

GameMax F36 внешний вид

Задняя стенка с компоновкой под верхнее расположение блока питания. Четыре съемные заглушки под платы расширения с общей прижимной планкой.

GameMax F36 внешний вид

Внутренняя часть

В GameMax F36 поддерживается установка материнских плат с задним расположением разъемов. Типоразмер до mATX, по периметру распределены соответствующие вырезы, справа три окошка под кабели с резиновыми клапанами.

GameMax F36 внутренняя часть

Видеокарты длиной до 350 мм. Для графического ускорителя есть кронштейн, обеспечивающий дополнительный упор и предотвращающий провисание. Башенные кулеры высотой до 169 сантиметров. Радиатор жидкостного охлаждения типоразмера 280 мм на фронтальную панель.

GameMax F36 внутренняя часть

На передней стенке вентиляторы FN14A-S5, сзади FN12A-S5. Есть дополнительные места под три 120 мм или два 140 мм вентилятора снизу. В верхней части металлический кожух, скрывающий отсек под монтаж блока питания.

GameMax F36 внутренняя часть

У корпуса большое количество посадочных мест под жесткие диски. Максимально можно поставить четыре SATA-накопителя, что с учетом смещения акцента на М.2 будет достаточно для большинства сценариев.

GameMax F36 внутренняя часть

На задней стенке есть хороший запас по глубине, упрощающий аккуратный монтаж в корпусе. В основной части предустановлено три нейлоновые ленты для сбора кабелей в общий пучок. При этом с учетом размещения блока питания сверху, прокладывать ветки питания тоже проще.

GameMax F36 внутренняя часть

Сборка

В нашем случае тестовый стенд в основе использует mATX плату. И здесь она занимает оптимальное положение. При этом нет нехватки по интерфейсам и разъемам. Сама же система в сборе компактна, корпус отлично будет смотреться на столе рядом с монитором.

GameMax F36 сборка

Подсветка на вентиляторах организована аккуратно, не вычурно. При наличии других компонентов будут работать с общим эффектом.

Тесты

Нагрев процессора Intel Core i5-13400. Проблем с организацией отвода тепла в этом корпусе не будет.

GameMax F36 тесты

Замер уровня шума при обычной работе с приложениями.

GameMax F36 тесты

Замер уровня шума в максимальной нагрузке.

GameMax F36 тесты

Итоги

GameMax F36 – сбалансированный и компактный корпус под игровую сборку для 2К и 4К с тремя ARGB-вентиляторами в заводском комплекте, стенкой из закаленного стекла. Скоростные разъемы на панели вывода, удобная система фиксации боковых стенок, верхнее расположение блока питания, кронштейн под дополнительный упор для видеокарты, поддержка материнских плат со скрытым выводом разъемов. Из минусов исполнение фильтров защиты от пыли, требующих полное снятие фронтальной панели и нижней стенки.
