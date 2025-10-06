GameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпуса…

Коробка из плотного картона со схематичным изображением корпуса. Комплект включает различные типы винтов, антивибрационные шайбы, пластиковые стяжки.
Набор хорош, на лицевой стороне зафиксировано два 140 мм вентилятора и еще один 120 мм на задней. Объем прокачиваемого воздуха в рабочую камеру большой, и данный комплект не потребует дополнительных расходов на дооснащение стенок корпуса.
Все три с ARGB-подсветкой, общий эффект и цвет для всей группы. Подсветку будет видно через боковую стенку и лицевую панель. У GameMax F36 левая стенка выполнена из цельного бокового стекла.
Как и с правой стенкой из стали, для фиксации используются быстросъемные фиксаторы. Для удобства снятия стенки с двух сторон в верхней части есть углубления.
Лицевая панель пластиковая, снизу островок с логотипом бренда и названием корпуса. Большая часть – вентиляционная решетка с мелкими ячейками, задерживающими пыль.
Отдельного противопылевого фильтра нет в этой части, но стенка снимается полностью и за счет отсутствия проводов на ней, можно будет промыть и просушить. За ней предустановлены два 140 мм вентилятора.
Верхняя стенка глухая, ближе к краю смещены разъемы, включающие два скоростных USB-A, один USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопку включения с индикацией.
Нижнюю стенку у корпуса можно будет снять, она фиксируется при помощи двух накатанных винтов. Вся ее площадь – вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. За ней находятся направляющие для установки вентиляторов или радиатора.
Задняя стенка с компоновкой под верхнее расположение блока питания. Четыре съемные заглушки под платы расширения с общей прижимной планкой.
Видеокарты длиной до 350 мм. Для графического ускорителя есть кронштейн, обеспечивающий дополнительный упор и предотвращающий провисание. Башенные кулеры высотой до 169 сантиметров. Радиатор жидкостного охлаждения типоразмера 280 мм на фронтальную панель.
На передней стенке вентиляторы FN14A-S5, сзади FN12A-S5. Есть дополнительные места под три 120 мм или два 140 мм вентилятора снизу. В верхней части металлический кожух, скрывающий отсек под монтаж блока питания.
У корпуса большое количество посадочных мест под жесткие диски. Максимально можно поставить четыре SATA-накопителя, что с учетом смещения акцента на М.2 будет достаточно для большинства сценариев.
На задней стенке есть хороший запас по глубине, упрощающий аккуратный монтаж в корпусе. В основной части предустановлено три нейлоновые ленты для сбора кабелей в общий пучок. При этом с учетом размещения блока питания сверху, прокладывать ветки питания тоже проще.
Подсветка на вентиляторах организована аккуратно, не вычурно. При наличии других компонентов будут работать с общим эффектом.
Замер уровня шума при обычной работе с приложениями.
Замер уровня шума в максимальной нагрузке.