GameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпуса…

Корпус GameMax F36 подходит для игровой сборки системы на материнской плате mATX, включая те, что идут с разъемами на задней стороне. Он компактен и при этом дает возможность использования жидкостной системы охлаждения с радиатором 280 мм и видеокарты длиной до 350 мм. В эти лимиты входят компоненты, обеспечивающие высокий фреймрейт в 2К и 4К. Доступны версии со стенкой из закаленного стекла с вентиляторами с подсветкой ARGB и из стали с вентиляторами без подсветки.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением корпуса. Комплект включает различные типы винтов, антивибрационные шайбы, пластиковые стяжки.

Внешний вид

Черные и белые варианты исполнения. Помимо окраски шасси меняется и цвет комплектной группы из трех вентиляторов, для эстетики они окрашены в общий цвет корпуса.

Набор хорош, на лицевой стороне зафиксировано два 140 мм вентилятора и еще один 120 мм на задней. Объем прокачиваемого воздуха в рабочую камеру большой, и данный комплект не потребует дополнительных расходов на дооснащение стенок корпуса.

Все три с ARGB-подсветкой, общий эффект и цвет для всей группы. Подсветку будет видно через боковую стенку и лицевую панель. У GameMax F36 левая стенка выполнена из цельного бокового стекла.

Как и с правой стенкой из стали, для фиксации используются быстросъемные фиксаторы. Для удобства снятия стенки с двух сторон в верхней части есть углубления.

Лицевая панель пластиковая, снизу островок с логотипом бренда и названием корпуса. Большая часть – вентиляционная решетка с мелкими ячейками, задерживающими пыль.

Отдельного противопылевого фильтра нет в этой части, но стенка снимается полностью и за счет отсутствия проводов на ней, можно будет промыть и просушить. За ней предустановлены два 140 мм вентилятора.

Верхняя стенка глухая, ближе к краю смещены разъемы, включающие два скоростных USB-A, один USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопку включения с индикацией.

Нижнюю стенку у корпуса можно будет снять, она фиксируется при помощи двух накатанных винтов. Вся ее площадь – вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. За ней находятся направляющие для установки вентиляторов или радиатора.

Задняя стенка с компоновкой под верхнее расположение блока питания. Четыре съемные заглушки под платы расширения с общей прижимной планкой.

Внутренняя часть

В GameMax F36 поддерживается установка материнских плат с задним расположением разъемов. Типоразмер до mATX, по периметру распределены соответствующие вырезы, справа три окошка под кабели с резиновыми клапанами.

Видеокарты длиной до 350 мм. Для графического ускорителя есть кронштейн, обеспечивающий дополнительный упор и предотвращающий провисание. Башенные кулеры высотой до 169 сантиметров. Радиатор жидкостного охлаждения типоразмера 280 мм на фронтальную панель.

На передней стенке вентиляторы FN14A-S5, сзади FN12A-S5. Есть дополнительные места под три 120 мм или два 140 мм вентилятора снизу. В верхней части металлический кожух, скрывающий отсек под монтаж блока питания.

У корпуса большое количество посадочных мест под жесткие диски. Максимально можно поставить четыре SATA-накопителя, что с учетом смещения акцента на М.2 будет достаточно для большинства сценариев.

На задней стенке есть хороший запас по глубине, упрощающий аккуратный монтаж в корпусе. В основной части предустановлено три нейлоновые ленты для сбора кабелей в общий пучок. При этом с учетом размещения блока питания сверху, прокладывать ветки питания тоже проще.

Сборка

В нашем случае тестовый стенд в основе использует mATX плату. И здесь она занимает оптимальное положение. При этом нет нехватки по интерфейсам и разъемам. Сама же система в сборе компактна, корпус отлично будет смотреться на столе рядом с монитором.

Тесты

Подсветка на вентиляторах организована аккуратно, не вычурно. При наличии других компонентов будут работать с общим эффектом.Нагрев процессора Intel Core i5-13400. Проблем с организацией отвода тепла в этом корпусе не будет.

Замер уровня шума при обычной работе с приложениями.

Замер уровня шума в максимальной нагрузке.

Итоги

GameMax F36 – сбалансированный и компактный корпус под игровую сборку для 2К и 4К с тремя ARGB-вентиляторами в заводском комплекте, стенкой из закаленного стекла. Скоростные разъемы на панели вывода, удобная система фиксации боковых стенок, верхнее расположение блока питания, кронштейн под дополнительный упор для видеокарты, поддержка материнских плат со скрытым выводом разъемов. Из минусов исполнение фильтров защиты от пыли, требующих полное снятие фронтальной панели и нижней стенки.