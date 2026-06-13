Представлен ПК Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition

Компания Cooler Master пополнила ассортимент настольных компьютерных моделью Cosmos Gold Limited Edition, которая выйдет ограниченным тиражом. Новинка характеризуется 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 9950X3D с тактовой частотой до 5,6 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090 с 32 ГБ памяти, материнской платой Asus ROG Crosshair X870E Hero, 64 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем PCIe Gen4 вместимостью 2 ТБ, блоком питания мощностью 2000 Вт с сертификацией 80 Plus Platinum, жидкостной системой охлаждения Cooler Master Atmos II 360, 200-мм фронтальными и 120-мм тыловым вентиляторами, корпусом массой 45 кг, портами USB 3.2 и USB-C 20 Гбит/с, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Ethernet, а также предустановленной операционной системой Windows 11 Home.