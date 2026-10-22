Мини-ПК GMKtec⁠ NucBox G3 Ultra оценен в 270 долларов

Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью NucBox G3 Ultra, которая основана на 2-ядерном 4-поточном процессоре Intel Pentium Gold 7505 поколения Tiger Lake с тактовой частотой до 3,5 ГГц и графикой UHD Graphics с 48 исполнительными блоками.

Новинка также характеризуется корпусом с габаритами 114:106:44 мм, системой охлаждения с вентилятором и тепловой трубкой, которая отводит 15 Вт тепла, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4-3200, двумя слотами для накопителей M.2 2280, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя разъемами USB-A (10 Гбит/с) на передней панели, двумя портами USB-A (один с 10 Гбит/с, другой 480 Мбит/с), двумя интерфейсами HDMI 2.1 TMDS, аудиогнездом 3,5 мм, сетевым портом Gigabit Ethernet, а также настенным креплением VESA. Цена конфигурации с 256 ГБ составила 270 долларов, а вариант с SSD на 512 ГБ обойдется в 300 долларов.
Представлен ПК-корпус AOC CG350B…
Компания AOC пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CG350B, которая обойдется на дебютном ки…
Обзор и тесты EUROCASE M2751. Корпус со стенкой из изогнутог…
На прошлой неделе проводили сборку и тесты в корпусе …
Представлен бесшумный мини-ПК Biostar MT-N150…
Компания Biostar пополнила ассортимент компактных ПК промышленной моделью EdgeComp MT-N150, которая базир…
Представлены корпуса Thermaltake AX700 для рабочих станций…
Семейство корпусов Thermaltake AX700 готовится к дебюту 11 сентября. Речь идет о крупногабаритном решении…
Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-128…
Сегодня изучим, соберем систему и протестируем доступный корпус «аквариум» Bloody CC-128 формата Midi-Tow…
Представлен ПК-корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном…
Компания Zalman пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Z20 DS типоразмера Mid-Tower ATX, гла…
Заказной мини-ПК Kubb Fanless получил корпус из золота…
Профильное издание Fanless Tech опубликовало заметку о заказной версии компактного ПК Kubb Fanless с корп…
Мини-ПК GMKtec NEO-X1 оценили в 2500 долларов …
Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных ПК серией NEO-X1, модели которых получили корпус объемом…
Обзор и тесты EUROCASE M2751. Корпус со стенкой из изогнутого стекла и тремя вентиляторами ARGBОбзор и тесты EUROCASE M2751. Корпус со стенкой из изогнутого стекла и тремя вентиляторами ARGB
Обзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпусОбзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпус
Обзор, тесты и сборка корпуса EUROCASE A2751 со стенкой из изогнутого стеклаОбзор, тесты и сборка корпуса EUROCASE A2751 со стенкой из изогнутого стекла
Обзор и тесты корпуса Accord ACC-MT210B-G01Обзор и тесты корпуса Accord ACC-MT210B-G01
Formula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стеклаFormula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стекла
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor