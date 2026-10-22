Мини-ПК GMKtec⁠ NucBox G3 Ultra оценен в 270 долларов

Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью NucBox G3 Ultra, которая основана на 2-ядерном 4-поточном процессоре Intel Pentium Gold 7505 поколения Tiger Lake с тактовой частотой до 3,5 ГГц и графикой UHD Graphics с 48 исполнительными блоками.

Новинка также характеризуется корпусом с габаритами 114:106:44 мм, системой охлаждения с вентилятором и тепловой трубкой, которая отводит 15 Вт тепла, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4-3200, двумя слотами для накопителей M.2 2280, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя разъемами USB-A (10 Гбит/с) на передней панели, двумя портами USB-A (один с 10 Гбит/с, другой 480 Мбит/с), двумя интерфейсами HDMI 2.1 TMDS, аудиогнездом 3,5 мм, сетевым портом Gigabit Ethernet, а также настенным креплением VESA. Цена конфигурации с 256 ГБ составила 270 долларов, а вариант с SSD на 512 ГБ обойдется в 300 долларов.