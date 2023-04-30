Мини-ПК Geekom AS6 mini получил APU Ryzen 9 6900HX

Источники сообщают о выходе компактного ПК Geekom AS6 mini, который основан на 8-ядерном 16-поточном чипе AMD Ryzen 9 6900 HX с тактовой частотой от 3,3 до 4,9 ГГц и графическим адаптером Radeon 680M. Новинка также характеризуется размерами 13:12:5,6 см, до 32 ГБ ОЗУ DDR5, двумя SSD M.2 с поддержкой PCIe 4.0 и 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом SATA, двумя разъемами USB 4, системой охлаждения с алюминиевым радиатором и парой медных тепловых трубок, модулем Wi-Fi 6E и адаптером Ethernet 2,5 Gigabit. Barebone-комплект обойдется в 490 долларов, а конфигурация с предустановленной операционной системой Windows 11, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ – в 610 долларов.

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