Мини-ПК Gimok K8 получил 32 ГБ ОЗУ

Сетевые источники сообщают о выходе мини-ПК Gimok K8, который уже можно предзаказать на китайском рынке по цене от 350 долларов. Новинка характеризуется серебристо-серым корпусом с размерами 128,8:127:51,8 мм и массой 525 граммов, 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 8845HS с архитектурой Zen 4, выполненным по 4-нанометровому техпроцессу, с максимальной частотой 5,1 ГГц, производительным графическим адаптером Radeon 780M и энергопотреблением до 65 Вт, комплектными очками дополненной реальной, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 в двух слотах, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, поддержкой разрешения до 4096:2160 пикселей, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 (RZ616 WIFI6E 160 МГц) и Bluetooth 5.2, а также множеством интерфейсов.