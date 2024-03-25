Мини-ПК Gimoke K9 получил до 64 ГБ ОЗУ

Китайские источники сообщают о выходе доступного ПК Gimoke K9, который оценен на популярно площадке JD.com в 360 долларов за конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, а также 525 долларов за вариант с 32/1 ТБ памяти.

Новинку также оснастили 14-ядерным 18-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц, активной системой охлаждения, до 64 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5 5600 МГц, двумя слотами для накопителей M.2 2280 PCIe 4.0 суммарным объемом 8 ТБ, интерфейсом Thunderbolt 4, двумя портами USB-A 10 Гбит/с и 3,5-мм гнездом для наушников спереди, двумя интерфейсами USB-A 10 Гбит/с, по одному HDMI 2.0 и DP 1.4, двумя сетевыми портами 2,5GbE и возможностью подключения внешнего графического ускорителя.
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