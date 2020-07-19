Мини-ПК Huawei получит 6-ядерный AMD Ryzen 5 Pro 4400G

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Huawei разрабатывает мини-ПК, который будет построен на гибридном процессоре AMD Ryzen. Сегодня в сети появились рендеры компьютера, добытые надежным источником. Судя по изображениям, ПК рассчитан на корпоративный сегмент. Отметим пассивную систему охлаждения (иначе зачем столько вентиляционных отверстий?), множество портов USB (имеется и USB-C), два слота расширения и один интерфейс D-Sub. Что до аппаратной платформы, то ранее сообщалось об APU Ryzen 5 Pro 4400G и 8-16 ГБ оперативной памяти. Дата официальной презентации и цена мини-ПК пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen 5 Pro 4400G
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