Мини-ПК ITX с жидкостным охлаждением - Aftershock Mono 9

Aftershock Mono 9 - это миниатюрная машина mini-ITX, которая оснащена жидкостным охлаждением без обратной связи и мощными компонентами, включая NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Название черпает вдохновение в монолитном дизайне корпуса. Он имеет закаленные стеклянные панели с трех сторон, чтобы показать его внутренности, и если вы решите пойти по пути жидкостного охлаждения, Aftershock оснастит его новым резервуаром Bitspower Touchaqua XYZ, а также комбинацией расходомера и насоса.

Новинку может быть оснащена процессором Intel Core i9-9700K или AMD Ryzen 9 3900X, 32 ГБ памяти DDR4-3600 и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Aftershock Mono 9 будет поддерживать широкий спектр конфигураций и стоить около $ 1400.