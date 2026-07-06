Представлен мини-ПК Lenovo YOGA AI MINI на Core Ultra X7 358H

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью YOGA AI MINI, которая базируется на 16-ядерном 16-поточном чипе Intel Core Ultra X7 358H с тактовой частотой до 4,8 ГГц и производительностью в задачах ИИ 180 TOPS. Новинка также характеризуется 64 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, корпусом с пескоструйной обработкой, анодированием и CNC-обработкой, массой 600 граммов и объемом 0,65 литра, 24 ARGB-светодиодами с отображением 16,7 млн цветовых оттенков, двумя микрофонами, кнопкой питания с встроенным дактилоскопическим сенсором, портом Ethernet 2.5G, интерфейсами HDMI и Thunderbolt 4, разъемами USB-A 3.2 Gen 2 и USB-C 3.2 Gen 2, а также комплектными беспроводной клавиатурой и мышью. Цена ПК на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 2650 долларов.

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