Представлен обновленный мини-ПК Acemagic M1A Pro Tank Centre

Компания Acemagic объявила о выходе обновленной версии компактного компьютера M1A Pro Tank Centre, который базируется на 14-ядерном 20-поточном процессоре Intel Core i9-13900HK с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили настольным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060, системой охлаждения с семью тепловыми трубками и тремя вентиляторами, энергопотреблением процессора до 45 Вт, а видеокарты до 145 Вт, двумя слотами для оперативной памяти DDR5-5200 SO-DIMM, двумя разъёмами M.2 PCIe Gen4, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейсами USB-C 40 Гбит/с, USB-A, HDMI, DisplayPort и сетевым интерфейсом 2,5 Гбит/с. Вариант без памяти обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 1150 долларов, а конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD вместимостью 1 ТБ обойдется в 1750 долларов.