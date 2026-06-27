Представлен обновленный мини-ПК Acemagic M1A Pro Tank Centre

Компания Acemagic объявила о выходе обновленной версии компактного компьютера M1A Pro Tank Centre, который базируется на 14-ядерном 20-поточном процессоре Intel Core i9-13900HK с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили настольным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060, системой охлаждения с семью тепловыми трубками и тремя вентиляторами, энергопотреблением процессора до 45 Вт, а видеокарты до 145 Вт, двумя слотами для оперативной памяти DDR5-5200 SO-DIMM, двумя разъёмами M.2 PCIe Gen4, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейсами USB-C 40 Гбит/с, USB-A, HDMI, DisplayPort и сетевым интерфейсом 2,5 Гбит/с. Вариант без памяти обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 1150 долларов, а конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD вместимостью 1 ТБ обойдется в 1750 долларов.

Представлен ПК MSI MAG Infinite S AI 2nd на Core Ultra 7 265…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых настольных компьютеров моделью MAG Infinite S AI 2nd, которая …
Представлены мини-ПК MSI Cubi NUC TWG…
Компания MSI пополнила ассортимент мини-ПК моделью MSI Cubi NUC TWG, которая получила корпус объёмом 0,55…
Настольный ПК Lenovo Legion Blade 7000K оценили в 1550 долла…
Компания Lenovo объявила о выпуске обновленной версии настольного ПК Legion Blade 7000K, который основан …
Водонепроницаемый ПК Silent PC Water Proof PC оценили в 3350…
Компания Silent PC дала старт продажам компьютера название Water Proof PC, главной особенностью которого …
Мини-ПК AMD Ryzen AI Halo готов для предзаказа …
Сетевые источники сообщают, что производительный мини-ПК AMD Ryzen AI Halo стал доступен для предзаказа н…
Мини-ПК ASUS ROG NUC 20th Anniversary Edition оценили в $650…
Компания ASUS выпустила в Китае коллекционное издание компактного компьютера ROG NUC 20th Anniversary Edi…
Представлен крошечный ПК Lenovo AI Host Mini …
Компания Lenovo выпустила на дебютный китайский рынок мини-ПК AI Host Mini, который получил корпус с разм…
Представлен ПК Machenike Dawn Pro на Core i9-14900HX…
Компания Machenike пополнила ассортимент настольных компьютеров моделью Dawn Pro, которая основана на чип…
GameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпусаGameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпуса
XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпусаXPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса
Обзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпусОбзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпус
GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклениемGAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклением
Eurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторамиEurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor