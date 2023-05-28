Мини-ПК Lenovo Xiaoxin Desktop PC оценен в $370

Компания Lenovo представила компактный ПК Xiaoxin Desktop PC, цена которого составляет всего 370 долларов. Речь о полноценном ПК, а не Barebone-комплекте. За такую цену в составе новинки вполне можно было ожидать бюджетный Intel Processor, но Lenovo приятно удивили. Здесь используется 10-ядерный процессор Intel Core i5-1235U с тактовой частотой до 4.4 ГГц и TDP 15 Вт.

Xiaoxin Desktop PC также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и корпусом объемом 7,4 литра.