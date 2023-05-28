Мини-ПК Lenovo Xiaoxin Desktop PC оценен в $370

Компания Lenovo представила компактный ПК Xiaoxin Desktop PC, цена которого составляет всего 370 долларов. Речь о полноценном ПК, а не Barebone-комплекте. За такую цену в составе новинки вполне можно было ожидать бюджетный Intel Processor, но Lenovo приятно удивили. Здесь используется 10-ядерный процессор Intel Core i5-1235U с тактовой частотой до 4.4 ГГц и TDP 15 Вт.

Xiaoxin Desktop PC также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и корпусом объемом 7,4 литра.
Представлен мини-ПК Minisforum NAB6…
Компания Minisforum представила компактный ПК NAB6, который обойдется в 360 долларов за Barebone-комплект…
Представлен мини-ПК Beelink GTR7 Series…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью GTR7 Series, которая позиционируется произво…
Представлен мини-ПК Intel NUC 13 Pro…
Компания Intel пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 13 Pro «Arena Canyon», которая базируется …
Мощный мини-ПК Lenovo Xiaoxin mini появился в продаже …
Компания Lenovo дала старт продажам компактного ПК Lenovo Xiaoxin mini, который получил металлический кор…
Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti …
Сегодня мы соберем игровой ПК в минималистичном стиле, изучив возможности корпуса Deepcool CH510. Эта мо…
Представлен необычный ПК Minisforum B550 Pro…
Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК довольно необычной моделью B550 Pro, которую можно назв…
Мини-ПК Beelink EQ12 Pro оценен в 350 долларов…
Бренд Beelink выпустил в продажу компактный ПК EQ12 Pro, который оценен в 350 долларов. Новинка характери…
Мини-ПК Geekom AS6 mini получил APU Ryzen 9 6900HX…
Источники сообщают о выходе компактного ПК Geekom AS6 mini, который основан на 8-ядерном 16-поточном чипе…
Обзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станцииОбзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станции
Обзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборкаОбзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборка
Обзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполненияОбзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполнения
Обзор Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. Корпус для топовых сборокОбзор Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. Корпус для топовых сборок
Обзор Formula F-33RGB. Недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬вентиляторамиОбзор Formula F-33RGB. Недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬вентиляторами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor