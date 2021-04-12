Мини-ПК MINISFORUM GK50 оценен в $300

Компания MINISFORUM пополнила ассортимент неттопов моделью GK50, которая появится в продаже по цене от 300 долларов. Новинка характеризуется аппаратной платформой Intel Gemini Lake Refresh в лице четырехъядерного чипа Pentium Silver N5030 с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 3,1 ГГц и UHD-графикой Intel 605, корпусом с размерами 125:113:30 мм, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, твердотельным накопителем M.2 2280 вместимостью 128 ГБ и поддержкой 2,5-дюймового накопителя, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, двухпортовым гигабитным Ethernet-контроллером, четырьмя портами USB 3.0 спереди, аудиогнездами и слотом для карты памяти microSD сбоку, а также разъемом HDMI, интерфейсом DisplayPort и гнёздами для сетевых кабелей сзади. Роль операционной системы здесь выполняет Windows 10 Pro.

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