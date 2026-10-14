Мини-ПК MSI EdgeMesa N AI+ получил платформу NVIDIA RTX Spark

Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью EdgeMesa N AI+, которая предназначена для запуска локальных языковых моделей со 120 млрд параметров. Новинка характеризуется платформой NVIDIA RTX Spark N1X c 20-ядерным процессором Grace и графикой Blackwell с 6144 ядрами CUDA с пиковой производительностью FP4 для разреженных ИИ-моделей до 1 петафлопса, 128 ГБ унифицированной памяти стандарта LPDDR5X-9600, корпусом объемом 1,3 литра, слотом для твердотельного накопителя вместимостью до 4 ТБ, системой охлаждения с испарительной камерой, 240-Вт зарядным устройством, камера, уровнем шума до 32 дБ, четырьмя разъемами USB-C со скоростью до 20 Гбит/с (три с поддержкой DP 1.4 Alt Mode), интерфейсом HDMI 2.1b и портом Ethernet 10GbE, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не объявлены.

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