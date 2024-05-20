Мини-ПК Minisforum AtomMan X7 Ti появился в продаже

Компания Minisforum выпустила в китайскую продажу компактный ПК AtomMan X7 Ti, который оценен в 670 долларов за Barebone-комплект. Конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ обойдется в 850 долларов, а за 900 долларов можно приобрести полный комплект с док-станцией для внешней видеокарты.

Новинка также оснащается 16-ядерным 22-поточным процессором Intel Core Ultra 9 185H с тактовой частотой до 5,2 ГГц, двумя портами RJ45 5GbE, 4-дюймовым экраном, двумя слотами для SSD M.2, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2, одним USB 3.2 Gen 1 и одним USB 2.0, слотом для карты памяти SD и корпусом с размерами 145:145:48,6 мм.