Мини-ПК Minisforum EliteMini HX90 получил APU Ryzen 9 5900HX

Компания Minisforum пополнила ассортимент неттопов моделью EliteMini HX90, которая появится в продаже по цене от 730 долларов. Новинку оснастили самым мощным мобильным чипом – восьмиядерным APU AMD Ryzen 9 5900HX c тактовой частотой от 3,3 до 4,6 ГГц и графикой Vega 8, до 64 ГБ оперативной памяти, одним твердотельным накопителем формата M.2, двумя 2,5-дюймовыми накопителями, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, корпусом из углеродного волокна и жидкометаллическим термоинтерфейсом для лучшего отвода тепла, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort, тремя USB 3.0, USB-C, RJ45 и аудиогнездами. Размеры ПК равны 195:190:60 мм, а масса – 2,65 кг. Barebone-комплект оценен в 730 долларов, а вместе с SSD и ОЗУ – от 900 до 1010 долларов.

Комментарии и отзывы Minisforum EliteMini HX90
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