Мини-ПК Minisforum HX77G с Radeon 6600M оценен в $640

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью HX77G, которая получила корпус с размерами 205:203:69 мм и объемом чуть меньше трех литров. Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7735HS с тактовой частотой до 4,75 Гц, графическим адаптером Radeon RX 6600M, 32 или 64 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, активной системой охлаждения с двумя вентиляторами и термоинтерфейсом из жидкого металла, двумя разъемами USB4, одним USB-C 3.1 Gen1 и тремя USB 3.2 Gen1, портом RJ45 и двумя интерфейсами HDMI. Цена Barebone-комплекта составляет 640 долларов, готовый ПК оценен от 780 долларов.

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