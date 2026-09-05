Мини-ПК Minisforum MS-S1 MAX-P495 оценили в 7000 евро

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных рабочих станций MS-S1 MAX-P495, которая ориентирована на локальный запуск крупных моделей ИИ. Новинки оснащается 16-ядерным 32-поточным процессором AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, встроенным графическим ускорителем Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками и частотой до 3 ГГц и суммарной производительностью в задачах ИИ 131 TOPS, 192 ГБ объединенной памяти LPDDR5X-8533, до 160 ГБ из которых доступно для нужд графики. По данным производителя, ПК держит контекст объемом 131 тысяча токенов для 122-млрд модели в Q8, а модель DeepSeek V4 Flash с 284 млрд параметрами с квантованием Q4 демонстрирует скорость работы 15 токенов в секунду. Мини-ПК появится в продаже в этом месяце по цене около 7000 долларов.