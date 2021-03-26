Мини-ПК Minisforum UM340 получил 16 ГБ ОЗУ

Компания Minisforum, известная своими мини-ПК, представила модель UM340 с размерами 128:127:46 мм. Несмотря на компактность, компьютер может похвастаться неплохой производительностью. Новинку оснастили четырехъядерным APU Ryzen 5 3450U с тактовой частотой от 2.2 до 3.8 ГГц и графикой Vega 8, которой будет достаточно для старых или нетребовательных игр, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем ёмкостью 256 или 512 ГБ, слотом для 2,5-дюймового накопителя, модуля беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, двумя интерфейсами RJ45, четырьмя портами USB 3.1 и одним симметричным портом USB-C, а также разъемами HDMI и DisplayPort. Цена ПК составляет 560 и 600 долларов.