Мини-ПК Morefine M6 весит 195 граммов

Компания Morefine пополнила ассортимент мини-ПК моделью M6, который удивляет своей компактностью. Новинка характеризуется габаритами 155:80:19 мм, массой 195 граммов, 10-нанометровым 4-ядерным чипом Intel Celeron N5105 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и TDP до 10 Вт, активным охлаждением, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6, тремя интерфейсами USB 3.1, разъемом RJ45, портом HDMI 2.0, разъемом USB-C с поддержкой DisplayPort, 3,5-мм гнездом для наушников, еще одним разъемом USB-C для любого адаптера питания мощностью 10 Вт и пространством внутри для еще двух SSD: M.2 2280 и M.2 2242. В рамках кампании по сбору средств на Indiegogo ПК доступен по цене в 255, 300 или 360 долларов в зависимости от версии.