Мини-ПК OneXPlayer M1 оценен в 900 долларов

Сетевые источники сообщают о выходе компактного ПК OneXPlayer M1, который получил корпус массой 600 г. Новинка характеризуется 16-ядерным 22-поточным чипом Intel Core Ultra 9 185H Meteor Lake с тактовой частотой до 5.1 ГГц, графическим адаптером Intel Arc и TDP 45 Вт, до 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, портом OCuLink для подключения внешней видеокарты, 3,5-мм гнездом, интерфейсами DisplayPort, HDMI, RJ45 LAN, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Type-A и USB 4 Type-C, а также слотом для карт памяти MicroSD. Конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдется в 900 долларов.