Мини-ПК PrimeMini 5 получил CPU Intel Core i7-8665U vPro

Швейцарский производитель Prime Computer пополнил ассортимент неттопов моделью PrimeMini 5, которая получила корпус с размерами 177:55:114 мм. Новинка характеризуется процессорами Intel Core i7-8665U vPro, i5-8365U vPro или i3-8145U на выбор, 8, 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 в двух слотах для модулей SO-DIMM, слотом M.2 на системной плате для накопителя с интерфейсом PCIe и возможностью установить 2,5-дюймовый накопитель с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, портом Gigabit Ethernet, двумя интерфейсами HDMI 2.0a, тремя портами USB 3.1 (один с разъемом USB-C для подключения монитора и в качестве порта Thunderbolt 3, двумя портами USB 2.0, адаптерами Wi-Fi IEEE 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также портом RS-232 и вторым Gigabit Ethernet в качестве опций. Цены и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.