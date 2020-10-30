Мини-ПК PrimeMini 5 получил CPU Intel Core i7-8665U vPro

Швейцарский производитель Prime Computer пополнил ассортимент неттопов моделью PrimeMini 5, которая получила корпус с размерами 177:55:114 мм. Новинка характеризуется процессорами Intel Core i7-8665U vPro, i5-8365U vPro или i3-8145U на выбор, 8, 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 в двух слотах для модулей SO-DIMM, слотом M.2 на системной плате для накопителя с интерфейсом PCIe и возможностью установить 2,5-дюймовый накопитель с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, портом Gigabit Ethernet, двумя интерфейсами HDMI 2.0a, тремя портами USB 3.1 (один с разъемом USB-C для подключения монитора и в качестве порта Thunderbolt 3, двумя портами USB 2.0, адаптерами Wi-Fi IEEE 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также портом RS-232 и вторым Gigabit Ethernet в качестве опций. Цены и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы PrimeMini 5
Обзоры:
Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпусаОбзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса
Обзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкойОбзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкой
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Новости:
Лучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini Black

Подбор идеального и недорогого корпуса для компьютера — очень щепетильная тема, ведь вариантов масса, они...
Представлены мини-ПК ASRock NUC 1100 Box на Intel Tiger Lake

Компания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК моделями NUC 1100 Box, которые ориентированы на работу в оф...
Представлен неттоп ECS Liva One H410

Компания ECS пополнила ассортимент неттопов моделью Liva One H410, которая может комплектоваться чипом In...
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Камеру Leica Q2 Monochrom показали на пе...
Камеру Leica Q2 Monochrom показали на пеСетевые источники сообщают о том, что компания Leica готовит к выходу монохромную версию представленной в...
Представлен 165-Гц монитор Dell S2721DGF...
Представлен 165-Гц монитор Dell S2721DGFКомпания Dell пополнила ассортимент игровых мониторов моделью S2721DGF, которая получила 27-дюймовую IPS-...
HUAWEI Sound будет стоить 199 евро...
HUAWEI Sound будет стоить 199 евроКитайская компания Huawei выпустила HUAWEI Sound. ...
Рынок облачных игр превысит 0,5 млрд дол...
Рынок облачных игр превысит 0,5 млрд долNewzoo обновил прогноз рынка облачных игр на 2020 год . По данным исследовательской компании игровой инду...
Новый маршрутизатор ASUS RT-AX86U Wi-Fi ...
Новый маршрутизатор ASUS RT-AX86U Wi-Fi Компания ASUS анонсировала новый маршрутизатор Wi-Fi 6. Он называется RT-AX86U и будет доступен только у ...
Logitech представила эргономичную беспро...
Logitech представила эргономичную беспроLogitech анонсировала выпуск ERGO M575 Wireless Trackball - элегантной беспроводной мыши с трекболом, кот...
Huawei Mate 40 выйдет лишь в следующем г...
Huawei Mate 40 выйдет лишь в следующем гЕсли вы следите за новостями, то знаете, что правительство США запретило американским компаниям сотруднич...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging PadБеспроводная зарядка за последнее время получила широкое распространение в носимых устройствах. Отказ от ...
Приложение hOn SMART HOME завоевало нагр...
Приложение hOn SMART HOME завоевало нагрhOn - новое интегрированное цифровое решение, которое предлагает единую централизованную точку доступа дл...
AMD выпустила обновление драйвера Radeon...
AMD выпустила обновление драйвера RadeonAMD выпустила последнюю версия драйверов Radeon Software Adrenalin 2020 Edition версии 20.10.1. Новое обн...
Смартфон-долгожитель Vivo Y20 вышел в Ро...
Смартфон-долгожитель Vivo Y20 вышел в РоКомпания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y20, который оценен в 13 990 рублей. При этом...
Samsung нового поколения Galaxy S может ...
Samsung нового поколения Galaxy S может Из года в год многие известные производители мобильных телефонов пытаются модифицировать и обновлять свои...
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклономОбзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor