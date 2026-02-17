Мини-ПК в стиле ретро Acemagic Retro X5 появился в продаже

Компания Acemagic выпустила в продажу мини-ПК Retro X5, главной особенностью которого стал корпус в стиле культовой 8-битной игровой консоли NES. Новинка оснащается 12-ядерным 24-поточным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, мощной встроенной графикой Radeon 890M и NPU с производительностью в задачах ИИ до 50 TOPS, от 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 1 ТБ, портом USB4 для подключения внешней видеокарты, четырьмя разъемами USB 3.2, интерфейсами USB-C 3.2, DisplayPort и HDMI двумя портами RJ45, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена базовой версии на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 940 долларов.

