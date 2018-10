Мини-ноутбук One Mix 2 Yoga получил поддержку пера

Проект One Netbook представили необычный аппарат One Mix 2 Yoga, который представляет собой смесь ноутбука и планшета. Новинку оснастили 7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, поддержкой специального пера и возможностью вращения на 360 градусов, двухъядерным процессором Intel Core M3-8100Y с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графикой Intel HD Graphics 615, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем до 512 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0, интерфейсами USB Type-C, USB 3.0 Type-A и HDMI, аккумулятором на 6500 мАч и операционной системой Windows 10 Home. One Mix 2 Yoga появится в продаже по цене от 650 долларов.