Huawei начинает международные продажи смартфона Honor View 10

Компания Huawei начинает международные продажи безрамочного смартфона Honor View 10. Новинка получила 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 * 1080 пикселей и двойную основную камеру. За производительность отвечает фирменный чип Kirin 970 вкупе с 6 ГБ оперативной памятью и флеш-модулем на 128 ГБ. Для поклонников селфи предусмотрена 13-мегапиксельная фронтальная камера. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3750 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo с надстройкой EMUI 8.0. Предусмотрены модули 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, NFC и GPS. Стоимость новинки составит около 500 евро.