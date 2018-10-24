Misfit Vapor 2 с модулем NFC

Умные часы — довольно странный гаджет, который кто-то называет лучшим изобретением человечества, а кто-то воротит от подобного рода устройств нос. Однако, некоторые возможности гаджета действительно могут помочь в реальной жизни, тут не поспоришь. К примеру, в продажу поступила новая модель Misfit Vapor 2, которая обзавелась модулем NFC. Это невероятно удобная штука — вы подключаете карточку к смартфону, потом включаете платежную систему и можете в магазинах или ресторанах платить не наличными или картой, а просто своими часами. Это довольно комфортно, плюс если вы вдруг забыли карточку дома, то ничего страшного. Выглядит решение предельно стильно, на мой вкус, а стоимость пока что под секретом. Будем надеяться, что вскоре производительно назовет стоимость.