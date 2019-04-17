Доступный iPhone XR продается лучше, чем iPhone XS и iPhone XS Max

Младшую модель iPhone XR покупают чаще, чем более продвинутые iPhone XS и iPhone XS Max. По крайней мере, так говорится в исследовании аналитиков из Kantar, которые опубликовали статистику продаж смартфонов по итогам первого квартала 2019 года. Как оказалось, iPhone XR продавался в Европе лучше, чем iPhone XS и XS Max вместе взятые, а в Великобритании iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном. У Samsung ситуация обратная: на топовые Galaxy S10 и Galaxy S10+ приходится 49,4% и 42,8% объем продаж, а на младший Galaxy S10e только 8%. Доля ОС Android в Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании составляет 79,3%, а iOS – 20,1%. В США 45,5% пользователей имеют смартфоны на iOS.