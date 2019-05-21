Многофункциональная беспроводная клавиатура Power Vessel

Управляйте своими устройствами с высокой точностью на ходу с помощью универсальной беспроводной клавиатуры Power Vessel. Эта изящная клавиатура компактная и легко подключается к вашим устройствам по Bluetooth.

Он функционирует как беспроводной пульт дистанционного управления, игровой контроллер и даже аудиоприемник — все в одном. Вам понравится полный доступ к QWERTY-клавиатуре с подсветкой для удобного набора текста. Или используйте его с потоковым Smart TV для быстрого поиска шоу и фильмов. Он даже включает в себя мышь, чтобы помочь вам перемещаться по экрану. В нем есть все необходимые элементы управления.

Со встроенным аудио приемником вы также сможете подключить наушники и наслаждаться любимыми передачами не мешая окружающим. Power Vessel подойдет для всех, от геймеров до любителей фильмов.