Мощная новинка Apple iPhone X

За фотовозможности смартфона отвечает двойная камера с 12-мегапиксельными сенсорами (f/1.8 + f/2.4), двойной оптической стабилизацией изображения и поддержкой записи 4K-видео. Встроенный аккумулятор ёмкостью 2716 мАч, по заявлению производителя, обеспечивает до 13 часов воспроизведения видео или до 21 часа в режиме разговоров.5,8-дюймовый экран аппарата с разрешением 2436x1125 пикселей имеет вырез в верхней части для фронтальной камеры и сенсора Face ID. Продвинутый датчик используется для высокоточного распознавания лица и заменит сканер отпечатков пальцев при разблокировке устройства и подтверждении платежей. Корпус iPhone X защищён по стандарту IP 67 от попадания воды и пыли.Стоимость модели составит 699 долларов.