Мощная новинка Human Headphones

По заверениям производителя, одного полного заряда хватает на 9 часов беспрерывной работы наушников. Для подключения к смартфону они используют Bluetooth версии 4.2. Существует также мобильное приложение для настройки устройства.Наушники оснащены 30-мм динамиками и четырьмя микрофонами. Последние позволяют общаться с собеседниками прямо во время прослушивания музыки, отвечать на входящие звонки и говорить с голосовым помощником. Управление воспроизведением музыки и другими функциями осуществляется с помощью жестов и тапов по внешней сенсорной поверхности. Human Headphones напоминают ракушки. Они держатся на ушах с помощью специального крепления, полностью закрывая их. Кроме того, устройство способно трансформироваться в портативную Bluetooth-колонку. Оба наушника соединяются друг с другом с помощью магнитов и заряжаются через разъём USB Type-C. О стоимости новинки пока неизвестно.