Мощная новинка Moto Z4 и его функции

Основная камера представлена единственным 48-мегапиксельным сенсором с разрешением снимка 12 Мп в режиме Quad Pixel, селфи-датчик получил разрешение 25 Мп. Помимо демонстрации экрана настроек камеры, владелец устройства также поделился примерами фотографий, снятых на тыльный фотомодуль.Аппарат получил 6,4-дюймовый OLED-дисплей Full Vision со встроенным датчиком отпечатков пальцев, защитным стеклом Gorilla Glass 3, разрешением 2340х1080 и небольшим вырезом для фронтальной камеры. Moto Z4 построен на базе процессора Snapdragon 675 при поддержке 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — данные о конфигурации указаны на коробке устройства. Ёмкость аккумулятора составляет 3600 мАч, корпус получил брызгозащитное покрытие P2i.Стоимость новинки составит 499 долларов.