Мощная новинка OPPO RX17 Pro

Компания OPPO выпустила смартфон с отличным процессором. OPPO RX17 Pro вобрал в себя передовые разработки компании. Его 6,4-дюймовый экран благодаря тонким рамками и небольшому каплевидному вырезу занимает 91,4% площади корпуса. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран смартфона. Тройная основная камера самостоятельно анализирует освещение и регулирует диафрагму объектива, что позволяет улучшить качество снимков. Особенностью смартфона стала технология быстрой зарядки Super VOOC, позволяющая восполнить 40% аккумулятора на 3700 мАч всего за 10 минут. По остальным характеристикам у RX17 Pro также всё в полном порядке: мощный процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.