Мощная новинка OPPO Reno Z

Российским покупателям OPPO Reno Z будет доступен в двух цветовых решениях: пурпурный рассвет и чёрный графит. Задняя панель смартфона выполнена из 3D-стекла Gorilla Glass с эффектом градиента. Аппарат построен на базе 12-нанометрового восьмиядерного процессора MediaTek Helio P90. Вместе с интеллектуальными технологиями OPPO Frame Boost и Touch Boost он обеспечивает плавный игровой процесс с быстрым откликом сенсорного экрана. Объем оперативной памяти — 4 ГБ LPDDR4x , а для хранения данных предусмотрен накопитель на 128 ГБ стандарта UFS 2.1. Аккумулятор ёмкостью 4035 мАч обеспечивает продолжительное время автономной работы, а функция быстрой зарядки VOOC 3.0 сокращает время нахождения у розетки.OPPO Reno Z получил 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX 586, обеспечивающий высокую четкость снимков и естественную цветопередачу, а благодаря технологии Ultra Night Mode 2.0 повышается детализация и яркость ночных снимков. Для любителей селфи в смартфоне имеется фронтальная камера на 32 Мп. Фирменный режим Portrait Mode 2.0. помогает получать четкие портреты, не искажая природный цвет кожи. О стоимости новинки пока неизвестно.