Мощная новинка Samsung Galaxy Watch Active 2

В качестве операционной системы используется Tizen с фирменным интерфейсом One UI. Из интересных функций — возможность текстового и голосового перевода в режиме реального времени между более чем 16 языками, поддержка Spotify и возможность управления флагманскими смартфонами Samsung.Одним из важных нововведений Galaxy Watch Active 2 стал отказ производителя от ставшего уже классическим поворотного безеля. Он теперь сенсорный и точно так же позволяет пользователю «путешествовать» по интерфейсу движениями пальца по краю экрана. Samsung Galaxy Watch Active 2 выпускаются в двух размерах с диаметром 40 и 44 мм. Они оснащены AMOLED-экранами с разрешением 360х360 пикселей и диагональю 1,2 и 1,4 дюйма соответственно. Выпускаются часы как в корпусе из алюминия с силиконовым ремешком, так и в варианте с нержавеющей сталью и кожаным ремешком. Для персонализации внешнего вида аксессуара Samsung добавила новую функцию, позволяющую создавать циферблаты в цветовом стиле одежды пользователя: для этого достаточно сфотографировать вещи на смартфон. О стоимости новинки пока неизвестно.