Мощный часы Amazfit GTR

За 24 часа активного использования часов с включенными функциями мониторинга пульса и качества сна устройство разрядилось только на 1%. Как заявляет производитель, в режиме активного использования (отслеживание частоты сердечных сокращений, мониторинг сна, 15 минут работы GPS в день, 150 принятых сообщений в день, 30 поднятий запястья для активации экрана в день, 4 раза использования NFC в день и 5 минут других функций) Amazfit GTR должны проработать чуть больше трёх недель. В менее нагруженном режиме их автономность достигает 74 дней.Благодаря наличию модуля NFC с помощью часов можно открывать смарт-замки. Он также позволяет симулировать карты для проезда в общественном транспорте. Аксессуар поддерживает бесконтактную оплату через систему Alipay, но с Google Pay они не работают. Корпус из полированной нержавеющей стали с кожаным ремешком создает ощущение дорогого продукта. Круглый 1,39-дюймовый AMOLED-экран поддерживает сотни самых разных циферблатов, позволяющих персонализировать устройство.О стоимости новинки пока неизвестно.