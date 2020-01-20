Мощный игровой ноутбук Aorus 17 с механической клавиатурой и экраном 240 Гц

Игровой ноутбук Aorus 17 представляет собой 17,3-дюймовую зверь-машину, которая поставляется с лучшими деталями, которые вы можете получить на игровом ноутбуке сегодня, включая разгоняемый процессор и NVIDIA GeForce RTX 2080.

Aorus 17 оснащен процессором Intel Core i9-9980HK, экраном с высокой частотой обновления 240 Гц, 32 ГБ ОЗУ и множество портов.

Одной из особенностей является механическая клавиатура Omron. Переключателями имеют расстояние перемещения ключа 2,5 мм, точкой срабатывания 1,6 мм и подсветкой RGB. Для охлаждения используется паровая камера, а также пять тепловых трубок и два 51-лопастных вентилятора.