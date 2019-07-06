Циклонная система фильтрации с фильтром HEPA способна задерживать даже крошечные частицы пыли размером 0,3 мкм. Разборная конструкция пылесборника емкостью 0,5 литра удерживает пыль при помощи специального клапана и упрощает обслуживание. Припарковать пылесос после уборки можно прямо на стену с помощью комплектного крепления. Мощность всасывания составляет 115 Вт, вес — 1,46 килограмма.Другая модель вендора — портативный пылесос Jimmy JV51. Одна из его особенностей — съемный литиевый аккумулятор, который можно заряжать отдельно: при покупке дополнительной батареи пылесос всегда будет в состоянии «боеготовности». По заявлению производителя, на одной зарядке Jimmy JV51 способен проработать до 45 минут в стандартном режиме. Для разных типов напольных покрытий прибор укомплектован четырьмя насадками.Jimmy — компания по производству товаров для дома. На пылесосах она специализируется уже 25 лет. Ключевой бренд компании Beautitec в ближайшее время планирует выпустить мощный портативный ручной пылесос Beautitec CX1 с числом оборотов 120-ваттного двигателя 80 000/мин и мощностью всасывания 12 кПа. Ёмкость аккумулятора прибора составит 2500 мАч, а его полная зарядка займет 5 часов.О стоимости новинки пока неизвестно.