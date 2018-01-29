Мощный смартфон HiSense H11 получил сдвоенную камеру

Компания HiSense выпустила смартфон H11 с 5,99-дюймовым дисплеем и разрешением 2160 * 1080 пикселей. Также мощный смартфон HiSense H11 наделили соотношением сторон 18:9 и сдвоенной камерой. В основе гаджета ляжет чип Snapdragon 630 производства Qualcomm, 4 ГБ оперативная и 64 ГБ встроенная память. Для любителей селфи предусмотрен 20-мегапиксельный фотомодуль со вспышкой. Питание аккумулятора обеспечит батарея емкостью на 3400 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. Приобрести новинку HiSense H11 можно за 410 долларов.